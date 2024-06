Moana Valadares é recebida por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL

Moana Valadares, pré-candidata a vereadora e presidente municipal do PL Mulher Aracaju, intensificou suas movimentações políticas para fortalecer ainda mais seu nome. Na última terça-feira, 26, ela, acompanhada de seu marido e deputado federal Rodrigo Valadares, foi recebida pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Durante o encontro, Valdemar Costa Neto expressou seu entusiasmo com a candidatura de Moana Valadares. “É um prazer para mim receber a Moana, nossa pré-candidata a vereadora e futura candidata após as convenções em Aracaju. Ela está preparada e conta com o apoio do marido, Rodrigo Valadares. Aracaju é uma cidade muito importante para nós e o PL é o Partido das Mulheres.”

Ele destacou ainda a importância do aumento das filiações femininas no partido: “Michele Bolsonaro ajudou a fazer do PL o maior partido do Brasil, especialmente com o aumento das filiações de mulheres. A Moana vai defender os interesses de Aracaju e nós daremos toda a estrutura necessária para que ela tenha uma grande votação. Precisamos de mais mulheres na política.”

Moana aproveitou a oportunidade para expressar a sua gratidão e compromisso com o partido. “Muito obrigada, presidente. É uma honra para mim fazer parte desse partido e dessa casa. Conte comigo para enfrentar esse desafio em Aracaju, defendendo as bandeiras em que acreditamos: Deus, Pátria, Família e Liberdade”, declarou.

