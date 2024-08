Moana participa de evento promovido por Eduardo Bolsonaro

Moana Valadares participa de evento conservador promovido por Eduardo Bolsonaro

No último sábado, 10, Moana Valadares, candidata a vereadora em Aracaju, esteve presente no evento “Ação Conservadora”, organizado por Eduardo Bolsonaro. O encontro, que contou com a participação de diversas personalidades políticas, como Carlos Bolsonaro e Maurício Costa, reuniu candidatos, lideranças locais e apoiadores com o objetivo de fortalecer a atuação conservadora no cenário político brasileiro.

Moana, que é esposa do deputado federal Rodrigo Valadares e tem sua candidatura apoiada pela família Bolsonaro, destacou em seu discurso a importância das mulheres conservadoras se diferenciarem das mulheres de esquerda, reforçando a ideia de que a verdadeira força feminina está na fé e na firmeza de valores e propósitos.

Quando questionada sobre como as mulheres de direita podem evitar a vitimização característica da esquerda, Moana foi clara e contundente: “A mulher de direita é uma mulher forte. O que nos empodera verdadeiramente é a nossa fé, a firmeza dos nossos valores e dos nossos propósitos, porque quem é de direita faz política com propósito”.

Ela enfatizou ainda que a política deve ser um instrumento de transformação, tanto em nível municipal quanto nacional, e que a clareza de princípios e valores é essencial para conquistar a confiança do eleitorado. “O que o nosso eleitorado quer saber é o que a gente acredita”, finalizou.

O evento “Ação Conservadora” se consolidou como um espaço vital de preparação para candidatos comprometidos com o resgate dos valores conservadores no Brasil. A presença de Moana Valadares, com seu discurso alinhado e assertivo, reforça seu compromisso com a causa e sua determinação em representar Aracaju com firmeza e propósito.

Fonte e foto assessoria