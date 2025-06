Moana Valadares participa do maior Encontro Nacional de Mandatárias do PL

A vereadora eleita mais votada da história de Aracaju, Moana Valadares (PL), participou, nos dias 6 e 7 de junho, do 1º Encontro Nacional de Mandatárias do Partido Liberal, promovido pelo PL Mulher no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O evento reuniu centenas de mulheres eleitas pelo PL nas eleições de 2024 e lideranças femininas de todo o país, consolidando-se como o maior encontro de mulheres mandatárias da história do Brasil.

Com uma programação voltada à capacitação técnica, troca de experiências e fortalecimento da atuação política das mulheres, o evento foi uma verdadeira celebração do crescimento e da força do PL. Sob a liderança de Michelle Bolsonaro, o PL Mulher alcançou um aumento expressivo de 930% no número de filiadas em 2024, além de eleger 995 mulheres para cargos como prefeita, vice-prefeita e vereadora.

Moana Valadares, que fez história ao conquistar 7.216 votos em Aracaju, destacou a importância do evento como um marco na nova política. “Esse encontro foi mais que uma formação: foi uma renovação do nosso compromisso com o povo brasileiro. Voltamos para nossas cidades mais preparadas e com ainda mais coragem para defender os valores que nos trouxeram até aqui: Deus, Pátria, Família e Liberdade”, afirmou.

Durante os dois dias, foram debatidos temas como gestão pública com responsabilidade, políticas voltadas para mulheres e famílias, combate à violência, voluntariado, empreendedorismo e o papel da mulher conservadora na política brasileira. Participaram também senadoras, deputadas, vice-governadoras e presidentes estaduais e municipais do PL Mulher.

O evento evidenciou o momento de expansão do Partido Liberal, que não apenas lidera em número de parlamentares no Brasil, como também aposta na formação de mulheres comprometidas com a transformação da política a partir de valores sólidos.

Moana encerrou sua participação com uma mensagem de inspiração: “Voltamos para casa com a missão de aplicar o que aprendemos. A política precisa de mulheres de fé, de coragem e de ação. Esse encontro mostrou que estamos no caminho certo.”

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar