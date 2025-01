Modernização do Fisco e lançamento de ferramenta são debatidos entre governador Mitidieri e Sefaz

A fim de conhecer o projeto de modernização da gestão fiscal e acompanhar o resultado da construção de uma plataforma que facilitará as transações de contribuintes em débito com o Fisco, o governador Fábio Mitidieri recebeu nesta terça-feira, 7, a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no Palácio Museu Olímpio Campos (Pmoc).

O Projeto de Modernização Gestão Fiscal II, o Profisco II, é uma idealização do Governo do Estado para a modernização da gestão fiscal e fortalecimento institucional da secretaria. Com o projeto, computadores e servidores, por exemplo, serão um dos componentes a serem modernizados, por meio de recursos de uma linha de financiamento disponibilizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 27,9 milhões, e contrapartida do Estado de mais de US$ 8 milhões.

“Entendemos que um Fisco fortalecido e moderno é sinônimo de contas equilibradas e crescimento econômico para Sergipe, inclusive, com o melhoramento da arrecadação”, disse o governador.

“Estamos engajados e trabalhando muito para entregar o melhor para o Estado”, declarou a secretária da Fazenda, Sarah Tarsila, ao governador Mitidieri.

O portal Autorregularização, criado pela Sefaz, funcionará como ferramenta que o próprio contribuinte pode sanar suas pendências tributárias, e dívidas como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), estarão reunidas num só local. A página deve ser lançada em 31 de janeiro pela pasta. No ‘Autorregularização’, tanto pessoa física quanto jurídica, além de poder encontrar todas as informações num lugar só, poderão escolher quais débitos querem pagar e quitá-los à vista ou de forma parcelada.

