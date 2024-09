Momento emocionante marca carreata de Emília e Ricardo Marques no Bairro Luzia

A campanha de Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania) cresce a cada dia e ganha mais força nos bairros de Aracaju. Os candidatos a prefeita e vice-prefeito, respectivamente, se emocionaram com a recepção calorosa durante carreata na região do Ponto Novo, Médice e Luzia. Um momento que chamou a atenção foi quando vários moradores de condomínios da região demonstraram o apoio acendendo e apagando as luzes dos apartamentos nos prédios.

“A recepção deles foi muito contagiante e nos emocionou com tanto carinho. Essa resposta do povo nos fortalece a cada dia e temos a certeza que estamos no caminho certo para construir uma nova Aracaju”, orgulha-se Ricardo Marques.

Durante a carreta, O clima foi de esperança. “A passagem deles pelo bairro era muito esperada por nós que queremos mudança e só encontramos esperança na candidatura deles. Estamos com Emília e Ricardo e a vitória será no primeiro turno”, disse a professora Rosana Santiago.

Por Ascom/Coligação “Por uma Nova Aracaju”