Moradores de Propriá comemoram a melhoria de acesso aos povoados Santa Cruz e São Miguel

A assinatura da ordem de serviço para a restauração e pavimentação asfáltica do segmento da Rodovia SE-427, no trecho dos povoados Santa Cruz e São Miguel, em Propriá, foi comemorada pela população presente na inauguração da Brinquedopraça, no conjunto Nossa Senhora de Fátima. A solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29, com a presença do governador Fábio Mitidieri e demais autoridades políticas do estado e do município.

De acordo com o diretor-presidente Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Anderson das Neves, a obra da Rodovia SE-427 terá a extensão de quase cinco quilômetros, proporcionando melhor mobilidade da população na região. “O investimento é de, aproximadamente, R$ 10 milhões nos serviços de restauração e melhoramentos da rodovia, garantido um tráfego seguro entre o município de Propriá e os povoados São Miguel e Santa Cruz. É mais uma obra de significativa necessidade para o desenvolvimento da região”, destacou.

Conforme o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, os serviços de melhoramentos incluem o alargamento da via em até 10 metros. “Com isso é possível garantir a boa trafegabilidade de veículos nas duas mãos e o acostamento. Essa é uma característica que temos adotado desde a execução dos projetos do programa Pró-Rodovias 3, justamente para garantir maior segurança aos condutores”, explicou.

Sem esconder o entusiasmo com o anúncio da obra, a moradora Edna Cardoso já vislumbra o crescimento das festividades religiosas no povoado que leva o nome do guardião celestial. “Bem no dia em que celebramos São Miguel Arcanjo, recebemos essa boa notícia de melhorias na comunidade que leva o nome do santo. Estamos bem felizes e temos a certeza de que, futuramente, teremos a grandiosidade da romaria de São Miguel, igual a de Divina Pastora. Só temos a agradecer o governador por essas obras que transformam e melhoram a nossa realidade”, afirmou.

Para a moradora Maria José Fernandes Santos, a estrada facilitará o trânsito de quem trabalha na sede do município e reside nos povoados – e vice-versa. “No trecho que vai receber a melhoria já teve muitos acidentes e quando chove fica bem complicado transitar. O novo asfalto vai melhorar o ir e vir de pessoas que vão trabalhar nos postos de saúde e escolas de São Miguel, e também que sai de lá para trabalhar em Propriá. É uma grande obra para a nossa região”, avaliou.

Já o morador José Maurício dos Santos ressaltou o olhar cuidadoso da atual gestão do Governo do Estado com o município de Propriá. “Estamos todos radiantes com essas obras que estão sendo feitas em nossa cidade e povoados, pois, nunca um governo observou tão bem as nossas necessidades. Me sinto muito feliz em ser um dos beneficiados pelo desenvolvimento urbano, que é uma nova realidade para a gente. Estamos gratos por essas melhorias”, enfatizou.

Foto: Reinaldo Moura