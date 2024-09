Moradores do Marivan e Santa Maria acreditam no projeto de Yandra Moura em Aracaju

Recebida com festa e muito carinho, a candidata à prefeitura de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, realizou, na manhã deste domingo (8), uma mini carreata que percorreu as ruas dos bairros Marivan e Santa Maria.

A mini carreata iniciou no bairro Marivan e finalizou no Santa Maria. A população saía nas ruas para aguardá-la passar e abraçar a futura prefeita, que irá levar mais dignidade para as pessoas, ofertando uma saúde com qualidade e investindo em urbanização.

“Aqui mesmo no Santa Maria, o CRAS Rosa Emília tem 500 famílias cadastradas à espera de uma cesta básica, e a prefeitura fornece apenas 14. É muito pouco, uma vergonha. A gente tem que acolher as pessoas, os dois pilares estruturantes de um município, de um poder público municipal, são saúde e assistência, e os serviços são deficientes no município de Aracaju”, declarou Yandra.

Dona Ivanilde, moradora da rua 37, falou sobre os diversos problemas da sua rua como a falta de pavimentação e esgoto a céu aberto e revelou que tem o sonho de viver num local digno. Ela disse ainda estar cansada das promessas que duram 16 anos e os verdadeiros problemas continuam.

Yandra garantiu aos moradores que irá aplicar os programas de seu plano de governo de desenvolvimento para a cidade, com responsabilidade e transparência, cuidando das famílias que mais precisam.

Fonte e foto assessoria