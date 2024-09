MORADORES DO MUNICÍPIO DE BOQUIM COMEMORAM ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

Atendendo a um desejo antigo dos moradores do município de Boquim, no Sul sergipano, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), assinou nesta quarta-feira, 11, a ordem de serviço para a implantação e pavimentação da rodovia SE-469. No total serão investidos mais de R$ 13 milhões em uma extensão total de 6,18 quilômetros de estrada.

O trecho compreende aproximadamente 3 km do Acesso 131 e 3,18 km do Acesso 131 até o Povoado Meia Légua. O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, destacou que essa é mais uma ordem de serviço importante dada pelo governador Fábio Mitidieri. “Essa é uma gestão que tem sensibilidade e vontade de fazer pelos sergipanos. Através de suas ações ele consegue realizar obras que transformam a realidade local, bem como garantir segurança e melhorar o escoamento de produção da região, contribuindo com o desenvolvimento econômico”, ressaltou.

Aluízio Andrade da Conceição, agricultor de 63 anos que reside no Povoado Meia Légua há mais de seis décadas, expressou sua alegria com a notícia. “Essa obra é um sonho meu e de todos os moradores de toda Boquim. Vai melhorar bastante para quem transita diariamente por aqui. Há muitos anos aguardamos esta obra e agora estamos vendo nosso sonho sendo realizado”, destacou.

A aposentada Joana Alves da Silva, conhecida como “Dona Joaninha”, 97 anos, também se mostrou emocionada com a assinatura da ordem de serviço. “Moro aqui há muitos anos e agora sei que não vou mais andar numa estrada de chão, vou poder andar na rua asfaltada. Era difícil por conta da minha idade, tinha medo de me machucar. Nós só temos a agradecer”, disse ela.

Foto: Ascom Marcos Rodrigues