MORADORES DO SANTA MARIA FIZERAM MANIFESTAÇÃO NA AVENIDA ALEXANDRE ALCINO; “POVO NÃO AGUENTA O DESCASO”

Na manhã desta quarta-feira (05), o vereador Bigode (PSD) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para falar que os moradores do bairro Santa Maria não suportam o descaso do poder público com a avenida Alexandre Alcino.

O parlamentar aproveitou para fazer uma explanação, mostrando a importância da avenida Alexandre Alcino, que é o elo principal do conjunto. No entanto, a via não possui estrutura adequada para os moradores e nem para quem trafega no local, pois falta sinalização nas pistas, acostamento, e os buracos que vêm crescendo por conta da chuva têm deixado a comunidade receosa de acidentes.

Durante sua fala, o vereador Bigode (PSD) mostrou imagens da avenida completamente esburacada e de um caminhão atolado, ressaltando a importância dessa avenida para o comércio local, pois 90% das edificações são casas comerciais. Infelizmente, toda a água que desce do morro deságua nela, prejudicando a população.

“Os moradores resolveram chamar a atenção do poder público e fizeram uma manifestação com pedido de socorro aos órgãos responsáveis para que uma solução seja tomada,” afirmou.

Finalizando seu pronunciamento, o parlamentar agradeceu às emissoras que apoiaram a manifestação e destacou que o local precisa de uma providência com urgência.

