Moradores protestam nesta sexta-feira contra alagamentos no bairro São José dos Náufragos, em Aracaju

Na manhã desta sexta, 30, moradores do bairro São José dos Náufragos realizaram protesto na Rodovia dos Náufragos para chamar a atenção das autoridades para a situação porque passam centenas de famílias, devido as fortes chuvas das últimas semanas.

Eles alegam que, além das chuvas intensas, o atendimento feito pela Defesa Civil não vem dando conta dos problemas. Reclamam também da quantidade de condomínios fechados que bombeiam as águas internas, contribuindo para o aumento do nível das águas nas vias do bairro.

Rita Fagundes, moradora da Travessa São Francisco, informa que há muitas famílias fora de casa, trabalhadores sem condições. “A situação está insustentável. Tem casas alagadas há quase um mês. Tem famílias que estão morando de favor em casas de parentes e amigos. Para quem não tem carro próprio a situação se torna ainda mais difícil porque não tem saneamento básico, essas águas estão contaminadas e as pessoas têm que sair com água na cintura”.

Aline Santos Lima, também participou do protesto e reclama que estão à deriva. “Tenho pai doente que necessita de tratamento e não pode sair de casa porque a água com dejetos, com fezes está dando na canela.”

Michele Félix, também moradora e cuidadora de animais, foi participar do protesto porque a casa está praticamente alagada e reclama que o acúmulo de água afeta não somente nos seres humanos, sejam idosos ou crianças, mas também uma grande quantidade de animais.

José Firmo, integrante do Fórum em Defesa da Grande Aracaju e morador do bairro Robalo também participou do protesto e diz reconhecer o grande volume de chuvas, mas que tudo isso está acontecendo por uma somação de fatores. Ele enumera o que chamou de bomba relógio. “É verdade que choveu muito, mas a cidade sofre com a falta de planejamento e esta região sofre mais ainda e temos ainda esse conflito com os condomínios, que bombeiam águas pluviais para as nossas vias. E tem os licenciamentos de grandes empreendimentos sem a menor preocupação com essas questões. Tudo isso numa região com tanta fragilidade ambiental. Só poderia resultar numa bomba-relógio.”

O protesto transcorreu de forma pacífica, com fechamento parcial da via, no sistema de pare-siga e os moradores recebiam o apoio dos condutores que por ali trafegavam.

Os organizadores pretendem realizar novos e maiores protestos, caso a solução nos problemas continue se arrastando por mais tempo.

Por Jose Firmo

Foto Danielle de Noronha