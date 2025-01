Morre, aos 73 anos, ex-vereador de Aracaju Evando Franca

Morreu nesta terça-feira (14), o ex-vereador de Aracaju, Evando Franca, aos 73 anos. O velório acontece na Câmara Municipal de Aracaju.

O sepultamento ocorrerá às 11h, na Colina da Saudade. A Câmara Municipal de Aracaju decretou luto oficial de três dias.

Em nota, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), lamentou a morte do ex-vereador:

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Evando, um homem público incansável na luta por uma Aracaju melhor. Sou testemunha da sua trajetória política, marcada pelo diálogo e pelo respeito, deixa um grande legado”, afirmou a prefeita Emília ao recordar a trajetória do ex-vereador por sete mandatos.

José Evando Franca é natural de Boquim, era casado e deixa dois filhos. Segundo o assessor do ex-vereador, ele morreu após complicações de uma pneumonia.

Evando foi vereador na Câmara de vereadores por sete mandatos. A última legislatura finalizou em 2020. Ele também foi funcionário efetivo da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).