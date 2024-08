Morre em Aracaju o ex deputado estadual e ex prefeito do município de Lagarto, Valmir Monteiro

Morreu no inicio da manhã deste sábado (10), aos 62 anos, o ex deputado estadual e ex prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, o Valmir da Madeireira, como era conhecido. Ele deixa esposa e 6 filhos.

O corpo será velado no Ginásio de Esporte Ribeirão, em Lagarto, a partir das 16 horas deste sábado (09). O sepultamento será realizado neste domingo (11), às 10 horas no Cemitério Senhor do Bonfim.

Valmir lutava contra um câncer no estômago por dois anos e chegou a ser internado algumas vezes por conta da doença. Apesar das tentativas de tratamento e da força demonstrada, a doença acabou prevalecendo.

A morte de Valmir foi confirmada pelo seu filho o deputado estadual Ibrain Monteiro , que usou as redes sociais para comunicar o falecimento do pai.

“Hoje, com o coração pesado, comunico o falecimento do meu pai, nosso querido Valmir da Madereira. Ele lutou bravamente contra o câncer, sempre com um sorriso no rosto e um amor imenso por Lagarto. meu pai viveu com coragem, alegrando todos ao seu redor e mostrando uma força que nos inspirou profundamente. Como está escrito em 2 Timóteo 4:7, “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.” Hoje, meu pai descansou, e sua memória viverá em nossos corações, nos inspirando a seguir com a mesma bravura e alegria que ele sempre demonstrou. Meu guerreiro descansou”, escreveu Ibrain.

Trajetória

Valmir Monteiro foi deputado estadual por quatro mandados e prefeito de Lagarto por duas vezes. Ele ainda desejava disputar novamente o cargo de prefeito nas Eleições 2024.

Ele era um líder político de Lagarto, nascido em 1962, e se destacou por sua simplicidade, resiliência e dedicação ao povo, ele começou a trabalhar cedo e se envolveu no comércio, onde obteve sucesso.

Valmir também se dedicou à Igreja Católica e ao trabalho social, o que o levou à política, apoiado pelo grupo Bole-Bole. Foi deputado estadual e prefeito de Lagarto, mas enfrentou dificuldades nos últimos anos. Mesmo assim, ele continuou sendo uma figura influente e admirada em Lagarto.

Repercussão

Em nota, o prefeito de Estância, Gilson Andrade disse que “foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do meu amigo, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro”.

A Prefeita Hilda Ribeiro decretou Luto Oficial de sete dias e emitiu uma nota. “Neste momento de dor, todos nós que fazemos a Administração Municipal de Lagarto, nos solidarizamos com os familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pelo falecimento do ex-prefeito e Deputado Estadual, José Valmir Monteiro, ocorrido neste sábado 10/08”.

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e o governador do estado, Fábio Mitidieri, emitiram nota de pesar pela morte do político. O gestor escreveu: “É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Valmir Monteiro. Empreendedor, foi na política que Valmir pôs em prática seu ímpeto social com a criação do Bolsa Família municipal e do Festival da Mandioca. Deputado estadual por quatro mandatos e prefeito de Lagarto por duas vezes, Valmir deixa um legado de liderança para os lagartenses”.