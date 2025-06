MORRE EM SALVADOR, AOS 61 ANOS, O JORNALISTA ANDRÉ BARROS

Morreu na manhã desta terça-feira (17) em Salvador, o jornalista, publicitário, radialista e apresentador André Barros, aos 61 anos de idade. André estava hospitalizado em uma unidade de saúde em Salvador.

André deixa esposa e cinco filhos.

André Barros atuou como diretor de Jornalismo da TV Sergipe, coordenador de Comunicação e secretário de Estado da Comunicação Social. Fundador do Jornal do Dia, da rádio Jovem Pan e da Nova Brasil em Aracaju, também marcou presença no rádio e na televisão, apresentando programas como Transamérica Notícias, Nova Manhã, e participando dos telejornais Balanço Geral e Cidade Alerta, da TV Atalaia.

Através das redes sociais, o governador Fábio Mitidieri lamentou o falecimento do jornalista. “Seu talento e sua paixão por informar fizeram parte da história de Sergipe desde os anos 80. André parte da convivência terrena e segue para a memória eterna de todos os sergipanos com um currículo vasto que caminha entre a comunicação pública, política, colunas sociais, programas de rádio e Tv, e informando o nosso povo até pelas redes sociais, com inteligência e sagacidade tão características”, escreveu o governador.

Matéria em atualização