MORREU NESTA SEGUNDA, EM ARACAJU, A ADVOGADA AÍDA CAMPOS; O CORPO SERÁ VELADO NA COLINA DA SAUDADE

Morreu na manhã desta segunda-feira (27), em Aracaju, a advogada Aída Mascarenhas Campos, aos 64 anos. Ela era casada e deixa uma filha.

As informações passadas por familiares são de que o corpo será velado no Cemitério Colina da Saudade, e o sepultamento será, às 16 horas.

Aída enfrentava sérios problemas de saúde por conta da obesidade, e o quadro que se agravou após complicações deixadas pela Covid-19.

Aída era filha do saudoso advogado Laurindo Alves Campos e de Isaura Maria Mascarenhas Campos.

Ela formou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe em 1983. Advogada militante há mais de 20 anos, inscrita na OAB/SE sob o registro nº 1.097. Era Procuradora Autárquica do Estado de Sergipe. Durante sua carreira na advocacia sergipana, onde já exerceu cargos de relevância na OAB/SE, tendo sido Conselheira por vários mandatos, Secretária Geral, Vice-Presidente, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB.

