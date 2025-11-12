Mosaic abre inscrições para estágio de nível superior com vagas afirmativas

Oportunidades são direcionadas a mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas em diversas regiões do Brasil

A Mosaic, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, abriu as inscrições para a nova edição do programa de estágio “Novos Talentos”, com estratégia afirmativa. As vagas são voltadas a mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas. As candidaturas podem ser realizadas até 5 de janeiro pelo site Link.

As oportunidades são destinadas a estudantes dos municípios de Araxá (MG), Catalão (GO), Rio Verde (GO), Rosário do Catete (SE), São Paulo (SP), Tapira (MG) e Uberaba (MG), matriculados em cursos de graduação nas área de Administração, Agronomia, Biologia, Ciência de Dados, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão da Qualidade, Gestão de RH, Gestão do Agronegócio, Jornalismo, Logística, Marketing, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Secretariado Executivo, Serviço Social, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Turismo e áreas correlatas, com conclusão prevista a partir de fevereiro de 2027.

Também é necessário ter disponibilidade para estagiar presencialmente por 30 horas semanais. O início das atividades dos candidatos selecionados está previsto para o período entre fevereiro e março de 2026.

“A Mosaic tem o compromisso de colaborar com o desenvolvimento profissional de jovens talentos e prepará-los para o futuro. Além disso, queremos contar com ambientes de trabalho cada vez mais diversos e inclusivos que promovam equidade de oportunidades. O programa de estágio de nível superior com estratégia afirmativa já faz parte do nosso calendário anual, como uma forma de aumentarmos a presença de mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas em nossas unidades e operações”, afirma Flávia Angelon, gerente de Talent Acquisition da Mosaic.

Durante todo o programa de estágio, os participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais através da imersão no ambiente de trabalho, utilizando ferramentas de treinamento e desenvolvimento. Além disso, poderão ingressar em uma companhia que atua em dois setores cruciais da economia, sendo eles o agronegócio e a mineração.

Benefícios

A empresa oferece bolsa-auxílio, assistência médica com cobertura nacional e seguro de vida. Além disso, contarão com o Wellhub (antigo Gympass) – um plano digital de bem-estar e prática de atividade física. O programa também oferece suporte especializado por meio do Programa Apoiar, que inclui assistência psicológica, jurídica, financeira e social. Dependendo da unidade, os estagiários terão direito a vale-transporte ou transporte fretado, e vale-refeição ou refeitório no local.

Processo seletivo

O processo de seleção é conduzido com o apoio da empresa Across, utilizando testes gamificados, entrevistas com o RH e lideranças da Mosaic. Os candidatos aprovados passarão por etapas admissionais e de integração. Aqueles que não avançarem receberão feedback sobre sua participação, como forma de desenvolvimento de carreira.

Sobre a Mosaic

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo buscando solucionar desafios de maneira diferente, refletindo seu espírito inovador reconhecido mundialmente. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. Sua produção se dá com base em conhecimentos sólidos, adquiridos a partir de evidências científicas que garantem a eficácia de seus produtos. Opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes, incluindo bioinsumos, para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. No Brasil, está presente em mais de dez estados, tendo presença também no Paraguai, com profissionais que trabalham diariamente comprometidos com a ética. Em 2024 a empresa completou duas décadas de compromisso em ajudar a alimentar uma população global cada vez maior, promovendo, para isso, ações que visam transformar a produtividade do campo e a realidade dos locais onde atua, de forma segura, sustentável e inclusiva. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn e acompanhe também nossos canais de conteúdo Nutrição de Safras e NutriMosaic.

Fonte CDN | mosaic@cdn.com.br