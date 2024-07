Movimento “Avança Aracaju” reúne multidão no bairro Dom Luciano

O movimento “Avança Aracaju” reuniu mais de mil pessoas no bairro Dom Luciano na noite chuvosa desta quinta, 11. Moradores dos bairros 18 do Forte, Cidade Nova, Soledade e Santos Dumont foram conhecer propostas do pré-candidato a prefeito Luiz Roberto. Os avanços em toda a região como a urbanização completa do Dom Luciano, tirando os moradores da lama e da poeira, foram evidenciados como conquistas históricas demonstrando o compromisso que norteia a atuação desse grupo, levando, mais uma vez, ao reconhecimento de Aracaju como a melhor capital do Nordeste em qualidade de vida.

“Luiz Roberto não foi escolhido por acaso. Ele é um dos melhores gestores que Sergipe já produziu, com competência comprovada em diversas frentes de atuação. Assim como eu, ele conhece Aracaju como a palma da mão e sabe dos desafios que ainda temos a enfrentar”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Já o governador Fábio Mitidieri, que suspendeu uma atribulada agenda para participar do ato, destacou que todo avanço gera novos desafios e o pré-candidato Luiz Roberto reúne todos os atributos necessários para esta missão. “Ele fala a língua do povo e tem domínio técnico. Ele é a melhor opção para continuar nessa sincronia que evidenciou Sergipe e Aracaju como referências em qualidade de vida. Isso é alinhamento de propósitos de gestão. Nosso grupo é acostumado a lutar e vamos continuar avançando”, afirmou o governador.

Demonstrando pleno conhecimento das questões a serem enfrentadas, Luiz Roberto destacou a importância da licitação do transporte público, já em curso, a necessidade de concurso para a saúde, visando beneficiar o Programa Saúde da Família, a evolução da educação, onde cada aluno já conta com um computador e salas de aula climatizadas, e ainda obras impactantes para a zona norte como o recapeamento da Visconde de Maracaju, cuja ordem de serviço será assinada em breve e a conclusão da Perimetral Oeste, que configurará um novo eixo viário desafogando a Euclides Figueiredo. “São oito anos de avanço num projeto vitorioso que não vai parar. Para isso, estou pronto, preparado e querendo”, concluiu Luiz.

Também participaram do ato o secretário de estado da Casa Civil e deputado estadual, Jorge Araújo Filho, diversos dirigentes partidários, líderes comunitários além das pré-candidatas e pré-candidatos a vereador do agrupamento.

Foto assessoria

Por Hugo Sídney Brandão