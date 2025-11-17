MOVIMENTO DESCONECTA TRAZ A JUÍZA VANESSA CAVALIERI, REFERÊNCIA EM SEGURANÇA DIGITAL INFANTO-JUVENIL

O Movimento Desconecta Sergipe trará pela primeira vez a Aracaju a juíza Vanessa Cavalieri, uma das maiores referências nacionais em segurança digital e proteção infanto-juvenil, com a palestra “Criando Filhos em Tempos Digitais: os desafios da parentalidade atual”.

O evento acontecerá no dia 18 de novembro de 2025, na Faculdade de Direito 8 de Julho, e tem como público-alvo pais, cuidadores e educadores.

Criado por famílias engajadas na defesa do bem-estar infantil, o Movimento Desconecta não é contra a tecnologia, mas propõe o uso responsável e alinhado à maturidade emocional e neurológica de cada faixa etária. Entre suas principais bandeiras, está o adiamento da entrega do primeiro celular até, pelo menos, os 14 anos, e o acesso às redes sociais somente a partir dos 16. A iniciativa busca proteger crianças e adolescentes de riscos como vício digital, ansiedade, assédio, depressão e cyberbullying.

Quem é Vanessa Cavalieri

Juíza da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri é reconhecida por sua atuação humanizada e preventiva diante de infrações cometidas por adolescentes, especialmente as que têm origem no ambiente digital. Em vez de priorizar medidas punitivas, a magistrada tem se dedicado a alertar pais, escolas e a sociedade sobre os riscos do uso não supervisionado da internet.

Formada em Direito pela Universidade Estácio de Sá, com especialização pela Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) e pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde também leciona, Vanessa iniciou sua carreira como defensora pública antes de se tornar juíza.

Entre 2016 e 2019, a magistrada observou uma mudança significativa no perfil dos adolescentes internados: menos de 10% tinham envolvimento com tráfico de drogas, enquanto a maioria se relacionava com atos infracionais análogos a roubos, furtos e crimes digitais.

Segundo a juíza, “muitas infrações começam nas redes sociais, e o sofrimento invisível nas escolas precisa ser visto antes que a vítima se torne agressor”.

Protagonismo nacional e internacional

Mãe de duas adolescentes, Vanessa criou o protocolo “Eu Te Vejo”, um projeto de prevenção à violência escolar que leva palestras e ações de conscientização a pais, professores e estudantes, explicando de forma acessível como ocorrem as infrações e crimes digitais.

A magistrada também defende a regulação nacional das redes sociais e a moderação ativa de conteúdo criminoso, além de apoiar a proibição do uso de celulares nas escolas, medida já implementada na cidade do Rio de Janeiro.

O trabalho de Vanessa lhe rendeu reconhecimento internacional. Ela é integrante do International Visitors Leadership Program (IVLP), do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e coordena o Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Realização: Movimento Desconecta Sergipe

Texto e foto Tatianne Melo