Mulheres Progressistas realiza o ‘Fortalecendo Vozes Femininas’ em Laranjeiras

Na noite desta quinta-feira, 18, o município de Laranjeiras recebeu a segunda edição do projeto ‘Fortalecendo Vozes Femininas’, organizado pelo movimento Mulheres Progressistas. O evento, que visa promover a igualdade de gênero e fortalecer a participação feminina na política, já havia sido realizado anteriormente em Pedrinhas.

A edição foi muito prestigiada com a presença da coordenadora do Mulheres Progressistas, Glória Sena; a presidente do diretório municipal do PP em Laranjeiras e pré-candidata a vereadora, Mônica Sobral; a ex-prefeita do município, Ione Sobral; o vice-governador Zezinho Sobral e sua esposa, Livia Sobral; e o pré-candidato a prefeito de Laranjeiras, Alexandre Sobral.

Além deles, pré-candidatas e pré-candidatos a vereadores de diversos municípios, como Aracaju, São Domingos, Salgado e Barra dos Coqueiros, também marcaram presença.

Glória Sena ressaltou a importância do projeto para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “Foi uma tarde de aprendizado, onde fortalecemos de fato as vozes femininas na política. Falamos sobre a força da mulher e sua importância na política e sobre a vida ativa dentro do partido. O que nós precisamos é de igualdade. Que a mulher tenha voz e tenha respeito. Aproveito para agradecer a todos os pré-candidatos e pré-candidatas presentes. Foi uma conversa muito boa”, declarou.

Livia Sobral destacou a sensibilidade feminina e a visão de família que a mulher traz para a política. “Quando a gente vai construir as políticas públicas, ter uma mulher participativa faz toda a diferença. Ela constrói uma sociedade mais justa, então precisamos entender que este momento aqui é extremamente importante para nossa sociedade, e aqui em Laranjeiras temos um grande exemplo que é a ex-prefeita Ione Sobral”, afirmou.

A pré-candidata a vereadora por Laranjeiras, Mônica Sobral, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Partido e por Glória Sena. “Nós, mulheres, temos um olhar diferente para as pessoas e para as dificuldades, e isso nos torna uma política mais dócil com um olhar mais voltado para a família. Agradeço a todos e a todas presentes, esse trabalho desenvolvido por Glória é muito importante e é feito em todo o estado. Estamos só começando essa batalha, que não será pequena, mas a gente tem força suficiente e unidas alcançaremos os nossos objetivos”, disse.

O projeto ‘Fortalecendo Vozes Femininas’ segue com o objetivo de empoderar mulheres e ampliar sua representatividade política, contribuindo para um cenário político mais inclusivo e equitativo.

Fonte: Assessoria PP