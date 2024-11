MOVIMENTO SINDICAL E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE VÃO À CÚPULA DO G20 SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO

De 14 a 16 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, acontece a Cúpula do G20 Social. O movimento sindical e movimentos sociais de Sergipe vão enviar 94 representantes para participar dos debates.

A vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Caroline Santos, reforçou a importância da presença da classe trabalhadora nos debates que serão realizados em âmbito internacional para traçar os rumos do futuro a partir da realidade social do presente.

“Vários representantes de sindicatos filiados à CUT vão participar dos debates. Com certeza será uma atividade que vai proporcionar uma nova perspectiva aos dirigentes sociais e sindicais presentes. Através da informação, conhecimento e debate, o movimento sindical de Sergipe vai se fortalecer para enfrentar desafios presentes e futuros”, declarou Caroline Santos.

Para representar o estado de Sergipe, estarão presentes representantes do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Salgado, Movimento Sem Terra (MST), SINDIJUS, SINDSEMB, SINDISERVE-CANINDÉ, SINDLAGARTO, SINDIBARRA, SINDILHA, Fetam (Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Sergipe), Coopatsul (Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Território Sul de Sergipe), Juventude do Partido dos Trabalhadores (JPT), Juventude Construindo um Novo Brasil (JCNB), Movimento Camponês Popular, Movimento Nacional População de Rua, Juventude da Articulação de Esquerda (JAE), Pastoral do Povo de Rua/ Arquidiocese de Aracaju, ENFRENTE-CMP (Central de Movimentos Populares), SINTRASE, Comunidade Bom Pastor, Coletivo Quilombo e CONAM.

Programação Cúpula G20 Social

Após a abertura oficial, a primeira Plenária Temática vai abordar o tema: Combate à fome, pobreza e desigualdades, contando com a palestra do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, do representante permanente da África do Sul junto à FAO, Nosipho Nausca-Jean Jezile, do presidente da Organização Pan-Africana de Agricultores (PAFO), Ibrahima Coulibaly e a presidenta do CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar), Elisabeta Recine.

A segunda Plenária Temática será sobre ‘Sustentabilidade, mudança do clima e transição justa’ que vai contar com as palestras do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da economista e diplomata negociadora chefe do Acordo de Paris, Laurence Tubiana, da diretora técnica do DIEESE Adriana Marcolino e do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil.

A Reforma da governança global será o tema da última Plenária Temática que vai contar com a palestra da coordenadora internacional da Marcha Mundial das Mulheres, Yildiz Temürtükan, do economista e professor Ha Joon Chang, o representante da Sindical Internacional (CSI), Antônio Lisboa, e o assessor chefe da Assessoria Especial do Presidente da República do Brasil, Celso Amorim.

Após os debates nas Plenárias Temáticas, haverá a leitura da Declaração Final da Cúpula Social e entrega do documento final com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por Iracema Corso