MP ACOMPANHA RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE O PRIMAVERA E UNIMED PARA GARANTIR ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) segue acompanhando a rescisão contratual entre a Rede Primavera e a Unimed, com o objetivo de garantir que os usuários vinculados à operadora do plano de saúde não sejam prejudicados, de maneira imediata, com o distrato.

Em reunião realizada nesta quinta-feira, 13, na Procuradoria-Geral de Justiça do MPSE, os representantes do Hospital Primavera esclareceram a situação e reafirmaram o compromisso de manter a assistência aos usuários dos planos Unimed dentro dos prazos contratuais estabelecidos.

De acordo com o representante da Rede Primavera, o Advogado Cristiano Barreto, a decisão de rescisão foi motivada pelo descumprimento de compromissos contratuais por parte da Unimed, tornando insustentável a continuidade da parceria. No entanto, ele ressaltou que a Rede manterá o atendimento normal aos pacientes até o prazo final do contrato, que se encerra em 3 de abril, garantindo que aqueles internados até essa data permanecerão assistidos até a alta hospitalar.

Após a reunião, o Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, reiterou o compromisso do MP sergipano com a defesa dos direitos dos consumidores e da coletividade. “Essa reunião foi fundamental para garantir transparência no processo e assegurar que nenhuma pessoa fique desassistida durante essa transição. Continuaremos acompanhando de perto essa situação para garantir que as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sejam cumpridas”, declarou.

A Promotora de Justiça da área dos Direitos do Consumidor, Euza Missano, destacou a importância do esclarecimento das informações para tranquilizar os consumidores. “O Hospital Primavera se manifestou oficialmente e assegurou que respeitará todos os trâmites necessários para que não haja prejuízo aos beneficiários da Unimed. O Ministério Público já notificou a operadora do plano de saúde e aguarda sua resposta para adoção das providências pertinentes, sempre com foco na proteção dos consumidores”, afirmou.

A reunião também contou com as presenças do Subprocurador-Geral de Justiça, Paulo Lima de Santana; do Coordenador-Geral do MPSE, o Procurador de Justiça Carlos Augusto Alcantara Machado; e do Assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça, o Promotor de Justiça Elias Pinho.

Com informações e foto do MPE