MP/SE DÁ PRAZO DE 15 DIAS PARA MUNICÍPIO REAVER HOTEL ÁGUAS DO VELHO CHICO E TODOS OS BENS AO MUNICÍPIO

O promotor de Justiça do município de Canindé de São Francisco, Antonio Carlos Nascimento Santos, informou ao site Revista Canindé que o Ministério Público concedeu um prazo de quinze dias (15) para o município reaver o Hotel Águas do Velho Chico, bem como restituir ao município.

Na tarde da última terça-feira, 25, o Ministério Público realizou reunião com a finalidade de discutir a situação com os atuais vereadores e os da gestão passada. Na ocasião o promotor deixou claro que o MP buscará agir diante do fato da doação, que naturalmente foi aprovada pela Câmara Municipal como “doação”. Da mesma forma, a Câmara tem que aprovar o projeto que da Prefeitura Municipal que buscará reaver o patrimônio.

“Foi dado um prazo de quinze dias para que o patrimônio e todos os seus bens, que foram subtraídos para fins próprios, sejam restituídos ao município de Canindé de São Francisco. Responsabilidades serão apuradas”, disse Dr. Antonio Carlos os site nesta quarta-feira, 26.

Uma informação que chegou ao site, via fontes externas, é a de que o vereador Klebinho Feitosa, atual presidente da Câmara Municipal, já recebeu a solicitação para apresentar o projeto de retorno aos vereadores para aprovação. O prazo é de quinze dias, como relatou Dr. Antonio Carlos, ou sofrer as penalidades. Município e Câmara Municipal devem apresentar o resultado.

A coisa pode ficar muito feia e teve gente que saiu da reunião na tarde de ontem muito preocupado, e com razão. DEOTAP pode ser acionada na investigação e se for caso, a Polícia Federal, foi a informação dita pelo promotor na reunião.

Por Adeval Marques