MP DE SERGIPE PROMOVE REUNIÃO COM CANDIDATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL E ALERTA SOBRE CONDUTAS VEDADAS

Com o objetivo orientar e alertar sobre as principais irregularidades e condutas vedadas durante o período eleitoral, o Ministério Público de Sergipe reuniu os candidatos das cidades que compõem a 14ª Zona Eleitoral (Rosário do Catete, Divina Pastora, Maruim, Carmópolis e General Maynard) para enfatizar o compromisso no combate às fake news.

A reunião, conduzida pela Promotora de Justiça Joelma Soares Macedo, reiterou que as ‘falsas notícias’ têm sido um problema crescente e que ameaça a integridade das eleições. Além disso, foram pautadas questões como propaganda eleitoral depreciativa, que podem comprometer o equilíbrio da disputa eleitoral, e doações irregulares, práticas que desrespeitam as normas eleitorais e podem levar a sanções graves.

A Promotora de Justiça da 14ª Zona Eleitoral também fez orientações sobre o excesso de contratações temporárias nos municípios. Foi reforçado o caráter ilegal dessas práticas, que podem configurar abuso de poder econômico e político, afetando a legitimidade do pleito.

O MP de Sergipe reiterou seu compromisso com a lisura do processo eleitoral e a importância de condutas éticas por parte dos candidatos e gestores públicos.

Ministério Público Eleitoral

O Ministério Público Eleitoral é composto por membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados. Os Promotores Eleitorais são Promotores de Justiça que exercem as funções por delegação do MPF.

Com informações e foto do MPE