MP pede à Justiça o indeferimento da candidatura de Carminha

A candidatura à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro da deputada estadual Maria do Carmo Paiva Silva, mais conhecida por Carminha Paiva (Republicanos), pode ser inviabilizada pela Justiça Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou nesta quinta-feira (12) sobre o processo que pede a inelegibilidade da candidata, com base em sua união estável com o prefeito Inaldo Luís da Silva, popularmente conhecido por Padre Inaldo (PP).

De acordo com o órgão ministerial, a menção ao cônjuge do art. 14, § 7º da Constituição Federal, abrange também a companheira, considerando a verdadeira relação pretendida.

“O artigo 14, § 7º da Constituição Federal, conforme a orientação do TSE, deve ser interpretado de maneira sistemática e finalística, ou seja, a menção ao cônjuge abrange também a companheira, considerando a verdadeira relação pretendida”, justifica a promotora eleitoral Talita Cunegundes Fernandes da Silva, titular da Promotoria da 34ª Zona Eleitoral.

Ainda, segundo a promotora, a união estável entre Carminha Paiva e Padre Inaldo gera um vínculo que não pode ser ignorado, e que em virtude desse vínculo, é medida de direito o indeferimento do pedido de registro de sua candidatura.

“No contexto da inelegibilidade reflexa, a união estável patente entre Maria do Carmo e o atual prefeito do município gera um vínculo que não pode ser ignorado. Em virtude desse vínculo, é medida de direito o indeferimento do pedido de registro de candidatura de Maria do Carmo, uma vez que sua inelegibilidade reflexa é claramente comprovada nos autos”, salienta.

Com base em lei, súmula e resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e principalmente a Constituição da República, o Ministério Público pede a Justiça Eleitoral o indeferimento da candidatura de Carminha Paiva a prefeita de Nossa Senhora do Socorro.

“Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela impossibilidade de concessão, posicionando-se pelo indeferimento do registro de candidatura da Sra. Maria do Carmo Paiva Silva, tendo em vista que a candidata não cumpre os requisitos de elegibilidade estabelecidos no art. 14, § 7º da Constituição Federal, no art. 1º, § 3º da Lei Complementar nº 64/90 e Súmula 18 do TSE e no art. 11 da Resolução TSE nº 23.609/2019”, conclui o parecer do Ministério Público Eleitoral, que o Hora News teve acesso com exclusividade.

Caso a Justiça Eleitoral decida pelo indeferimento da candidatura de Carminha Paiva, ela poderá recorrer da decisão na instância superior.

