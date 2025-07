MP/SE FIRMA CONTRATO COM FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, firmou nesta sexta-feira, 25, contrato com a Fundação Carlos Chagas (FCC) para a realização do IV Concurso Público destinado ao provimento de cargos efetivos dos serviços auxiliares da instituição. A contratação foi formalizada pelo Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, e contou com a presença da Promotora de Justiça Maura Silva de Aquino, integrante da comissão do concurso.

A Fundação Carlos Chagas será responsável pela organização e execução de todas as etapas do certame, incluindo a elaboração, aplicação e correção das provas.

O concurso público ofertará 28 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. Serão contempladas áreas como administração, informática (em diversas especialidades), contabilidade, estatística, psicologia, pedagogia e medicina (clínica geral e psiquiatria).

O edital será publicado em breve no Diário Oficial Eletrônico do MPSE e nos sites oficiais da instituição e da Fundação Carlos Chagas, com todas as informações sobre inscrições, etapas do certame e cronograma.

Clique aqui e confira a Resolução N° 015/2025 — CPJ

Com informações do MPE