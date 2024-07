MP SE REÚNE COM SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E DE ARACAJU PARA DISCUTIR O PROJETO SEMEANDO A CULTURA

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz (Coapaz), se reuniu com representantes da Secretaria Municipal da Educação (Semed) de Aracaju e da Secretaria do Estado da Educação e da Cultura (Seduc) de Sergipe para discutir sobre o monitoramento das atividades do “Projeto Semeando a Cultura de Paz: Capacitar para Florescer”.

Na ocasião, estiveram presentes a Coordenadora da Coapaz e Procuradora de Justiça, Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg e os Instrutores de Círculos de Construção de Paz, Ana Celia, Cayo Castilhano, Jacqueline Almeida e Juliana Vasconcelos, que receberam o Secretário da Semed Aracaju, Ricardo Nascimento Abreu, e a representante da Seduc Sergipe, Adriane Santiago.

Durante a reunião, os membros do MPSE apresentaram a estrutura da Coapaz para os representantes da educação e puderam discutir sobre o fortalecimento das práticas restaurativas na área educacional. Além disso, foi debatido como estão sendo desenvolvidas as ações pelos servidores facilitadores das secretarias presentes, que foram formados pelo programa “Semeando a Cultura de Paz: Capacitar para Florescer”.

O objetivo do projeto é disseminar a cultura de paz, através da capacitação de facilitadores em Círculo de Construção de Paz. Essas pessoas são indicadas por instituições de rede de apoio, como a assistência social e a educação, e ao passarem pelo curso da Coapaz, se tornam dispostas de ferramentas dialógicas que permitem um atendimento mais humanizado.

Na oportunidade, o Secretário Ricardo Abreu sinalizou a importância da capacitação para os professores da rede como uma ferramenta de difusão da Cultura de Paz e disponibilizou o Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada da Educação (CEAF) para a habilitação dos professores da rede municipal. Atualmente, o município de Aracaju conta com cerca de 1.800 professores e 34 mil estudantes, distribuídos em 80 escolas.

A Coordenadora da Coapaz, Conceição Figueiredo, destacou a relevância da criação, em ambas as secretarias, de um Núcleo Restaurativo, composto pelos Facilitadores de cada órgão, a fim de apoiar o processo de capacitação e suporte às escolas e professores.

Ao fim do encontro, as Secretarias de Educação do Estado e de Aracaju se comprometeram em realizar uma reunião com a equipe de facilitadores dos órgãos e os coordenadores dos respectivos setores, para alinhar as questões apresentadas pelo MP sergipano.

Fonte e foto MP