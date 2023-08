MP solicita investigação à DEOTAP sobre o caso da compra de combustível

Após recebimento da manifestação nº 44444 da Ouvidoria do MP/SE, o Ministério Público solicitou à Polícia a abertura de uma investigação para apurar um possível esquema de Lavagem de Dinheiro envolvendo a compra de combustível Pela Prefeitura de Simão Dias. A Dra. Thaís Lemos, diretora do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública – DEOTAP em Aracaju/SE, já foi acionada pelo Ministério Público para que tome conhecimento e adote as providências necessárias no caso.

O Ministério Público, como instituição responsável pela defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos direitos coletivos, instaurou a Notícia de Fato em 20/07/2023 para investigar possíveis atos de Improbidade Administrativa na aquisição de combustível pela Administração sob responsabilidade do Prefeito Cristiano Viana. Agora, cabe à Polícia conduzir a apuração.

Para garantir o princípio do contraditório e da ampla defesa, o MPSE notificou o município de Simão Dias para que o gestor municipal tome conhecimento e adote providências, concedendo prazo de 15 dias para resposta.

A abertura da investigação policial é um processo natural para esclarecer a situação, e as autoridades envolvidas estão comprometidas em conduzir o caso de forma transparente, respeitando os direitos de todos os envolvidos.

Este veículo de comunicação está à disposição para quaisquer esclarecimentos por parte da Prefeitura de Simão Dias.

Da assessoria