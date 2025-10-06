MPC E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE BUSCAM FORTALECIMENTO DE AÇÕES CLIMÁTICAS NO ESTADO DE SERGIPE

​Nesta segunda-feira, dia 6, o Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) e a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) se reuniram para estabelecer uma parceria institucional voltada ao fortalecimento das ações climáticas no Estado.

Na oportunidade, o procurador-geral Eduardo Côrtes e a secretária Déborah Dias discutiram estratégias para mobilizar municípios sergipanos às iniciativas de avanço ao tema.

Segundo o procurador-geral Eduardo Côrtes, a iniciativa visa somar esforços com o AdaptaCidades – uma iniciativa do Programa Cidades Verdes Resilientes, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e Cidades. A proposta é que Sergipe busque fortalecer as políticas de adaptação e resiliência climática, promovendo a integração e a articulação entre os governos.

Durante a reunião, a secretária Déborah Dias aproveitou para explanar a atuação à frente da pasta, as dificuldades encontradas na área e propôs um encontro com gestores municipais para tratar da pauta. Para ela, a colaboração visa contribuir para o avanço das iniciativas relacionadas às mudanças climáticas e à sustentabilidade em território sergipano.

Com a parceria junto à Semac, o MPC-SE marca mais um capítulo na atuação integrada entre órgãos de controle e execução das políticas públicas ambientais no Estado, alinhando-se às demandas contemporâneas de enfrentamento às mudanças climáticas.

