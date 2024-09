MPE E FACULDADE LEGALE EDUCACIONAL FIRMAM PARCERIA PARA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS

O Ministério Público de Sergipe firmou Acordo de Cooperação com a Faculdade Legale Educacional S.A para ofertar estágio não-obrigatório para estudantes de graduação e pós-graduação. O acordo tem validade de cinco anos.

A iniciativa reafirma o compromisso do MP sergipano em contribuir com a formação profissional de jovens, além de qualificar a carreira acadêmica. Durante o estágio, os discentes desenvolverão atividades conjuntas nas dependências do MP de Sergipe, onde adquirirão as competências próprias da profissão e experiência curricular, de maneira que se tornem preparados para o trabalho produtivo.

A experiência permite que os estudantes tenham contato direto com práticas jurídicas – essenciais para complementar a formação teórica, vivência real dos desafios e demandas de diversas áreas – e Promotores e Procuradores de Justiça, proporcionando uma visão abrangente da atuação jurídica e imersão no cotidiano do MPSE.

Além disso, a parceria segue os termos da Lei 11.788, de setembro de 2008, sobre estágio de estudantes, e fortalece a relação entre o MPSE e as instituições de ensino, promovendo a troca de conhecimentos e vivências.

O Acordo de Cooperação prevê um período máximo de até dois anos de estágio para o estudante contemplado, com pagamento de bolsa e auxílio transporte. Os estagiários terão carga horária de até 6 horas diárias e 30 horas semanais – não podendo exceder este limite – e serão supervisionados por profissionais da área durante todo o período de atuação.