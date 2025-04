MPF DECRETA LUTO OFICIAL E SUSPENDE EXPEDIENTE PELA MORTE DA PROCURADORA ALDIRLA PEREIRA DE ALBUQUERQUE

O Ministério Público Federal em Sergipe decretou luto oficial de três dias e suspendeu o expediente nesta terça, 15 de abril, em virtude do falecimento da procuradora da República Aldirla Pereira de Albuquerque, ocorrido nesta segunda, 14 de abril.

O velório da procuradora da República Aldirla Albuquerque será realizado na Sede do MPF em Sergipe, a partir das 5h desta terça, 15/04. O sepultamento será realizado às 17h, no Cemitério Colina da Saudade. A sede do MPF em Sergipe fica localizada na Rua José Carvalho Pinto, nº 280, Bairro Jardins.

A procuradora-chefe do MPF em Sergipe, Eunice Dantas, lamentou o falecimento da colega Aldirla Albuquerque. Perdemos Aldirla de maneira repentina e precoce e lamentamos seu falecimento, que interrompe uma trajetória de dedicação às causas da instituição e ao nosso Estado de Sergipe”.

Aldirla Albuquerque – Sergipana, Aldirla Pereira de Albuquerque ingressou no Ministério Público Federal em 2013. Inicialmente, foi lotada na Procuradoria da República no Município (PRM) de Araguaína, no Tocantins. Em 2014, foi removida para a PRM de Arapiraca (AL) e permaneceu no interior alagoano até 2019, quando passou a atuar na Procuradoria da República em Alagoas (PR/AL), em Maceió.

Em 2020, veio para Sergipe, com atuação inicial na PRM de Lagarto, passando a integrar a PR/SE, em Aracaju, a partir de 2022. Em Sergipe, foi procuradora-chefe substituta, procuradora regional dos direitos do cidadão Substituta, coordenadora da Tutela Coletiva e atualmente exercia o cargo de Procuradora Regional Eleitoral. Antes de ingressar no MPF, Aldirla Albuquerque foi promotora de Justiça no Tocantins e Defensora Pública no Estado de Sergipe.

MPF – foto TRE/SE