MPF LANÇA CAMPANHA PARA ALERTAR CIDADÃOS SOBRE COMO SE PROTEGER E DENUNCIAR CASOS DE TRÁFICO DE PESSOAS

O tráfico de pessoas é uma das atividades ilegais mais lucrativas do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas sejam vítimas desse crime, que movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares ao ano em todo o mundo. Nos últimos anos, o uso da tecnologia tem ampliado a atuação dos grupos criminosos, sobretudo com o objetivo de aliciar vítimas para trabalho forçado e exploração sexual.

Por isso, no mês dedicado ao combate a esse crime, o Ministério Público Federal (MPF) lança uma campanha para jogar luz sobre o tema. O objetivo é mostrar aos cidadãos quais são as características do tráfico internacional de pessoas e como denunciar esse crime ao MPF, que tem atribuição para investigar e pedir à Justiça a punição dos criminosos.

Com o slogan “Nem toda promessa é de liberdade”, a ação também busca alertar os internautas sobre como propostas atrativas de emprego ou promessas fáceis na internet têm sido usadas de isca para capturar as vítimas. Elas acabam sendo levadas a outros países para serem exploradas, inclusive, em atividades criminosas, como na aplicação de golpes digitais.

“Esse é um crime muito complexo de se investigar, pois envolve redes criminosas internacionais e depende da cooperação jurídica entre países. Além disso, muitas das vítimas não conseguem se ver como tal, se sentem culpadas ou com vergonha, quando se dão conta de que caíram em um golpe”, explica a coordenadora da Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e do Contrabando de Migrantes (UNTC) do MPF, Stella Scampini. Por isso, segundo ela, a importância de dar visibilidade ao tema, para que as próprias vítimas ou outras pessoas denunciem a prática às autoridades brasileiras.

Até o final de mês, todos os veículos de comunicação do MPF – site, redes sociais e programas de rádio e televisão – vão publicar conteúdos explicando o que é o tráfico de pessoas, quais as penas a legislação brasileira prevê para quem pratica o crime, quem são as vítimas e como se proteger. A campanha também vai mostrar como o MPF atua para prevenir e combater esse crime, bem como os canais de denúncia – Disque 100 ou 180 e MPF Serviços.

Além disso, em 30 de julho – data estabelecida pela ONU como Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas – será realizado um seminário sobre o tema com transmissão no Youtube. O evento, que está com inscrições abertas, será em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e o Programa de Cooperação entre a América Latina, o Caribe e a União Europeia em Políticas sobre Drogas (Copolad). Saiba como se inscrever.

Coração Azul – A ação de comunicação realizada pela UNTC, Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) e Sistema Nacional de Comunicação do MPF faz parte da Campanha Coração Azul. Criada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em 2009, a campanha é realizada anualmente em diversos países, incluindo o Brasil. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre esse problema mundial, fortalecer a prevenção e o combate a esse crime, para garantir apoio às vítimas e evitar a impunidade.

Com informações do MPF/SE – Arte: Comunicação/MPF