MPF visita quilombolas de Catuabo em Sergipe para ouvir demandas e necessidades

Comunidade apontou necessidade urgente de soluções para problemas de energia, água e infraestrutura

Em uma iniciativa para estreitar os laços com as comunidades tradicionais de Sergipe, o Ministério Público Federal (MPF) visitou a comunidade quilombola Catuabo, localizada no município de Frei Paulo, no semiárido sergipano, a 74 km da capital Aracaju. A ação faz parte de uma série de visitas lideradas pela procuradora da República Gisele Bleggi, que tem percorrido todas as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas do estado para conhecer suas demandas.

Além de estreitar os laços com a comunidade, o objetivo da visita foi ouvir as principais necessidades e dificuldades da comunidade, relacionadas à prestação de serviços públicos e à implantação de políticas a que têm direito.

Durante o encontro, a procuradora dialogou com os moradores e ouviu as principais reivindicações da comunidade. Entre os principais desafios enfrentados pelos quilombolas estão problemas relacionados à energia elétrica, devido à falta de transformadores para converter a energia de alta tensão para baixa tensão, dificultando o uso adequado da eletricidade.

Além disso, a comunidade relatou dificuldades no abastecimento de água, com instalações incompletas da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) em algumas residências e problemas de fornecimento de água mesmo nas casas atendidas. Outra demanda apresentada foi a necessidade de calçamento de uma das avenidas da comunidade, que atualmente se encontra em condições precárias, com estrada de chão.

Após ouvir as demandas da comunidade, a representante do MPF se comprometeu a realizar os devidos encaminhamentos e entrar em contato com a Deso, a Energisa e a Prefeitura para cobrar a resolução dos problemas apontados pelos moradores de Catuabo.

A procuradora da República ressaltou que a série de visitas às comunidades tradicionais representa um importante passo para a promoção dos direitos e o fortalecimento das comunidades tradicionais em Sergipe. “Nossa expectativa é que as reivindicações sejam atendidas e que a parceria entre o MPF e a comunidade quilombola Catuabo resulte em melhorias significativas em sua qualidade de vida”, afirmou Bleggi.

