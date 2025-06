MPSE DISCUTE INCLUSÃO DE PESSOAS COM TEA E TDAH EM REUNIÃO COM DEFENSORIA PÚBLICA E ROTARY CLUB

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), através da Ouvidoria, realizou, nesta terça-feira, 14, reunião com representantes da Defensoria Pública do Estado e do Rotary Club de Nossa Senhora da Glória para discutir estratégias voltadas à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Participaram do encontro o Ouvidor do MPSE, o Procurador de Justiça Eduardo Lima de Matos, o Defensor Público-Geral, José Leó de Carvalho Neto; o Subdefensor Público-Geral, Jesus Jairo Almeida de Lacerda; a Defensora Pública Natalie Brito Martins Paim; e a representante do Rotary Club, Letícia Batista dos Santos.

Durante a reunião, foram debatidas medidas para ampliar a conscientização da sociedade sobre os transtornos e fomentar a inclusão efetiva dessas pessoas no convívio social. Um dos temas centrais foi a proposta de mobilização da sociedade civil e da iniciativa privada para colaborar com projetos de “adoção social” de crianças com TEA ou TDAH, iniciativa que consiste no custeio mensal de tratamentos de saúde e suporte educacional para essas crianças.

A proposta surge como uma alternativa solidária e colaborativa diante das limitações enfrentadas pelo serviço público em atender integralmente a demanda por atendimento especializado. O objetivo é garantir que crianças com TEA ou TDAH tenham acesso ao cuidado necessário para seu desenvolvimento pleno, com foco na saúde, na educação e na cidadania.

O Ouvidor do MPSE, Procurador de Justiça Eduardo Lima de Matos, ressaltou a importância de unir diferentes setores da sociedade na construção de soluções inclusivas. “É fundamental que o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada atuem de forma articulada para enfrentar os desafios vivenciados por crianças com TEA e TDAH.

Para o Ouvidor, a reunião representa um avanço na mobilização de esforços para garantir dignidade e oportunidades para todos. “Esta articulação é um passo importante na construção de iniciativas que realmente impactem positivamente a vida dessas crianças e de suas famílias”, concluiu.

Com informações e foto do MPE