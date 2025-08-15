MP de Sergipe recebe a Prefeita de Aracaju para explanação sobre ações voltadas à população em situação de rua e à infância e adolescência

Na manhã desta quinta-feira, 14, durante a sessão do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) do Ministério Público de Sergipe (MPSE), a Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e a Secretária Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), Simone Valadares, apresentaram um diagnóstico detalhado sobre os principais desafios e as medidas que vêm sendo adotadas pelo Município nas áreas relacionadas à população em situação de rua e à infância e adolescência.

O encontro teve como objetivo promover a aproximação institucional e o alinhamento de estratégias para o fortalecimento de políticas públicas nessas áreas sensíveis. A apresentação trouxe dados, ações já implementadas e iniciativas em planejamento, abordando desde a ampliação de serviços de acolhimento até projetos voltados à proteção integral de crianças e adolescentes.

O Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, destacou a importância das apresentações feitas pela gestão municipal. “O Ministério Público de Sergipe tem o compromisso permanente de dialogar com os gestores públicos para encontrar soluções efetivas para as demandas da sociedade. O debate de hoje demonstra que, com responsabilidade e cooperação, é possível avançar na proteção da população em situação de rua e na garantia integral dos direitos de crianças e adolescentes”, pontuou.

A explanação foi acompanhada por membros do CPJ e por Promotores de Justiça que atuam diretamente nas temáticas discutidas. Ao longo da sessão, foram levantadas questões relevantes para aprimorar as ações, bem como apontados gargalos e oportunidades de atuação conjunta.

A Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, reiterou o compromisso de buscar soluções concretas para as demandas apresentadas, ressaltando a importância da parceria institucional com o MPSE para o avanço de políticas eficientes e humanizadas.

Doação de equipamentos

Durante a Sessão, o PGJ Nilzir Vieira assinou o Termo de Doação de equipamentos para a Secretaria Municipal da Cultura de Aracaju. Foram destinados móveis e mobiliário em boas condições de uso para ampliar a capacidade das atividades desenvolvidas pela unidade municipal em prol da sociedade. A entrega foi realizada ao Secretário Municipal da Cultura, Paulo Corrêa.

