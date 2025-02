MPSE RETOMA PROJETOS SECGER ITINERANTE E PROMOTORIAS MAIS SEGURAS COM VISITA À SUBSEDE DE CANINDÉ

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) retomou os projetos Secger Itinerante e Promotorias Mais Seguras, nesta semana, com a visita à subsede da instituição no município de Canindé de São Francisco, no sertão sergipano.

A ação itinerante do MP sergipano tem o objetivo de ouvir as demandas de membros e servidores, promover diagnósticos e implementar melhorias estruturais e de condições de trabalho.

A visita foi promovida pelo Secretário-Geral do MPSE e pelo Diretor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), os Promotores de Justiça Francisco Góis e João Rodrigues, respectivamente, acompanhados de equipes técnicas da instituição para averiguar as necessidades estruturais e de segurança do local.

“Os projetos têm, como principal foco, conhecer as necessidades administrativas e funcionais, bem como eventuais vulnerabilidades que a sede possa apontar no âmbito da segurança institucional. Essa visita é a primeira do ano e, depois dela, seguiremos um calendário de ações itinerantes até concluirmos todo o cronograma previamente agendado”, destacou o Promotor de Justiça João Rodrigues.

O Promotor de Justiça Antônio Carlos Nascimento, Diretor Administrativo da Subsede de Canindé de São Francisco, foi responsável por apresentar um relatório das necessidades do edifício onde funciona a Promotoria de Justiça do Município, e que atualmente passa por obras de reestruturação.

“É uma satisfação grande receber essas visitas para apresentar as demandas de segurança e de melhoria da subsede. Parabenizo a iniciativa da Secretaria-Geral, do Procurador-Geral de Justiça e do GSI, por propiciarem essa facilidade na solução dos problemas. Uma coisa é você mandar o papel, outra coisa é você verificar presencialmente, sentir realmente a necessidade do local e promover, dentro daquilo que for preciso, melhoria no prédio do Ministério Público”, ressaltou o Promotor de Justiça Antônio Carlos Nascimento.

As visitas em 2025 terão como foco atender demandas relacionadas à modernização da infraestrutura, reforço tecnológico e de pessoal, aprimoramento de sistemas, maior celeridade em perícias e outras necessidades operacionais. Pequenas reformas, novos mobiliários, aquisição de materiais de expediente e equipamentos de informática também estão no escopo das ações, com suporte das Diretorias Administrativa, de Tecnologia da Informação e da Divisão de Perícia Contábil do MPSE.

Fonte e foto MPE