MPSE se reúne com Prefeito em exercício de Canindé do São Francisco em busca de regularização administrativa no Município

O Ministério Público de Sergipe se reuniu, nesta semana, com o Prefeito em exercício de Canindé do São Francisco, Joselildo Almeida do Nascimento, em diálogo para verificar as medidas administrativas que estão sendo adotadas para solucionar os problemas no Município.

Conforme relatório encaminhado pela Promotoria de Justiça de Canindé do São Francisco à Procuradoria-Geral de Justiça, o Município vem enfrentando dificuldades na prestação de serviços públicos essenciais para a população. Durante a reunião, o MPSE demonstrou preocupação e pediu explicações ao gestor.

O Prefeito em exercício, que assumiu o cargo no final do mês de junho, afirmou que está adotando medidas enérgicas para solucionar os problemas administrativos e solicitou prazo ao MP de Sergipe para apresentar resultados efetivos diante das mudanças que estão sendo promovidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça reiterou apoio à atuação da Promotoria de Justiça do Município, assegurando que o MPSE acompanhará as providências administrativas adotadas pelo atual gestor, com previsão, inclusive, de visitas ao Município para verificar a efetividade das ações. A instituição se colocou à disposição para auxiliar na regularização dos serviços prejudicados.

Reunião

Participaram da reunião o Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, o Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, o Promotor de Justiça Nilzir Soares Vieira Junior, o Promotor de Justiça de Canindé do São Francisco, Paulo José Francisco Alves Filho, o Prefeito do Município, Joselildo Almeida do Nascimento, acompanhado da sua assessoria jurídica.

