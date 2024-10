MPT DE SERGIPE ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) está com inscrições abertas, até o dia 09/10, para oportunidades de estágio, com formação de cadastro reserva nas áreas de Administração e Tecnologia da Informação em Aracaju.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve fazer a pré-inscrição no site do MPT-SE (prt20.mpt.mp.br). As etapas seguintes envolvem a confirmação da inscrição (caráter eliminatório) e a prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório). O edital prevê reservas de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 10% para participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais (quilombolas, populações indígenas, povos e comunidades tradicionais) e pessoas transgênero e 30% para candidatos negros.

Quem pode participar?

Para participar da seleção, os candidatos precisam estudar em instituições de ensino conveniadas ou em fase de assinatura de convênio com a Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20) e não devem estar matriculados no último semestre (período) do curso no momento da inscrição, conforme prevê o edital.

Os alunos que ingressarem no estágio, vão receber bolsa estágio no valor de R$ 1.027,82 (quando tiverem frequência integral), seguro contra acidentes pessoais e auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente.

Clique aqui e acesse todas as informações do edital. As inscrições devem ser realizadas até às 14h, do dia 09/10. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 23/10.

Texto e foto Lays Millena Rocha