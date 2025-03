MPT participa de ação alusiva ao Dia da Mulher no Centro Pop e reforça necessidade de intervenções

O Dia da Mulher, celebrado neste 8 de Março, foi marcado por ações com foco na saúde e cuidados pessoais no Centro POP, que atende a pessoas em situação de rua em Aracaju. As mulheres assistidas realizaram testes rápidos, receberam orientações sobre higiene bucal, ganharam roupas e tiveram a oportunidade de cuidar de si, com manicure, maquiagem e corte de cabelo. A ação foi coordenada pela Secretaria da Família e da Assistência Social de Aracaju. “As pessoas em situação de rua que são invisíveis para a sociedade, infelizmente. Este é um dia simbólico, porque as mulheres precisam ser valorizadas todos os dias. A iniciativa de hoje é para mostrar que elas são importantes”, afirmou a secretária Simone Valadares.

O procurador do Trabalho Adroaldo Bispo participou do evento, manhã desta sexta-feira (7), a convite da Pastoral do Povo da Rua e do projeto Banho para Todos e aproveitou a oportunidade para verificar as instalações do Centro POP. “Embora elogiável a oferta dos serviços, não deve se resumir a um dia de festa. É entristecedora e repudiável a condição desumana e sub-humana a que estão submetidas as pessoas no Centro POP”, destacou o procurador Adroaldo Bispo.

No local, as instalações sanitárias estão em condições precárias e havia homens dormindo no chão, junto com cachorros. Além disso, o procurador observou que o forro de PVC do teto estava despencando.

Pessoas em situação de rua

A realidade vivida pelas pessoas em situação de rua tem sido alvo de atuação conjunta entre os Ministérios Públicos do Trabalho (MPT-SE), Federal (MPF), de Sergipe (MPSE) e de Contas (MPC-SE), além da Defensoria Pública do Estado. Em dezembro do ano passado, uma reunião foi realizada no Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE), com a presença da prefeita eleita Emília Corrêa e demais integrantes da equipe de transição da gestão municipal, onde foi apresentada a necessidade urgente de intervenções no Centro POP, que enfrenta diversos problemas em sua estrutura e é alvo de reclamações dos assistidos. À época, a prefeita eleita e os gestores presentes se comprometeram a verificar a situação quando assumissem os cargos.

Também no ano passado, o MPT-SE, em parceria com diversas instituições, recebeu pessoas em situação de rua e migrantes em sua sede, para ouvir as demandas desses dois grupos em situação de vulnerabilidade. A partir daí, ações integradas para promover a capacitação e inserção no mercado de trabalho estão em andamento. “Já passou a hora de o poder público resolver, ao menos, o problema de negação da condição mínima de dignidade dessas pessoas. Os Ministérios Públicos, juntos, precisam socorrer essa população”, finalizou o procurador Adroaldo Bispo.

Texto e foto Lays Millena Rocha