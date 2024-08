MPT-SE participa de celebração dos 13 anos do Projeto Social de Judô da PMSE

Evento promoveu exame de faixa dos alunos

Crianças, adolescentes e jovens praticantes de judô celebraram 13 anos de existência do Projeto Social de Judô da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) com demonstrações de judô, homenagens e cerimônia de entrega de faixas. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (12), no Centro de Ensino e Instrução da PMSE e reuniu alunos do projeto, familiares, instrutores, apoiadores e autoridades.

Na ocasião, 42 alunos, que foram avaliados e promovidos ao longo do primeiro semestre deste ano, receberam novas faixas. De acordo com o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, as faixas foram obtidas com destinação oriunda de ação civil pública proposta pelo MPT-SE, a partir da reversão de indenização coletiva trabalhista. “O MPT apoia essa iniciativa por entender que o esporte é um dos instrumentos de formação da criança e do adolescente e do ser humano de um modo geral e, também, por ser um instrumento de prevenção do trabalho infantil “, explicou o procurador.

O coordenador e idealizador do Projeto, sargento Élvio Marcelo, agradeceu o apoio do MPT-SE. “Esse exame de faixa só aconteceu por causa da parceria com o MPT, que doou as faixas. Inclusive, essas crianças fizeram os exames no dia de hoje com kimonos que também foram doados pelo órgão. Se não fosse o MPT, esse evento não teria ocorrido ou, se ocorresse, teria sido muito menos brilhoso do que o que foi”, declarou.

Durante a cerimônia, autoridades foram homenageadas com um Certificado de Menção Honrosa por seu apoio contínuo ao projeto, que tem atendido a diversas crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Além de ser um grande aliado no combate ao trabalho infantil, o judô é capaz de promover saúde mental e física, disciplina e outros valores associados ao esporte.

Foto: Ascom/PMSE

Fonte MPT/SE