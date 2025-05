MPT-SE participa de seminário sobre proteção às crianças e adolescentes

Promovido pelo MPSE, evento é alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual

A proteção integrada às crianças e adolescentes é o tema do seminário realizado nesta segunda-feira (19), no auditório do Ministério Público de Sergipe (MPSE), na capital sergipana. O procurador do Trabalho e coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), Alexandre Alvarenga, participou do evento. “Precisamos combater, de forma integrada, a violência contra crianças e adolescentes para que o sistema de proteção efetivamente cumpra o seu papel e não revitimize quem precisa de ajuda. Estamos atentos às novas formas de abuso e exploração contra esse público vulnerável, principalmente através dos meios digitais, o que reforça a necessidade de combater práticas tão nocivas”, afirmou o procurador.

Na abertura do seminário, o procurador-geral de Justiça do MPSE, Nilzir Soares, ressaltou a atuação interinstitucional diante de um tema tão sensível. “Todos os representantes de instituições aqui presentes têm uma vinculação próxima com o tema que será tratado, que é a proteção integrada. Essa proteção deve ser concretizada através de um esforço articulado de um conjunto de instituições”, enfatizou.

O evento é alusivo ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, e reforça a importância de discutir o tema e viabilizar mecanismos efetivos de proteção. “Temos aqui profissionais de várias expertises, em todas as áreas sociais, de saúde, educação, assistência, Justiça. Todos tentamos buscar soluções para conseguir a resolutividade e alcançar metas e resultados. Às vezes, os acessos não são muito bem conhecidos e precisamos nos apropriar do que temos em mãos”, afirmou a promotora de Justiça Talita Cunegundes, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência (CAOpIA).

Palestras

Especialistas na área da infância e juventude participaram do seminário, que conta com palestras do promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), Sasha Alves do Amaral, e da diretora do Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil de Sergipe (CRAI Sergipe), Lourivânia Prado. A unidade, que integra as ações de atendimento e prevenção para crianças e adolescentes, começou a funcionar em 2022 e é a primeira da região Norte/Nordeste. O CRAI Sergipe foi construído a partir de uma ação conjunta do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), MPSE e Justiça do Trabalho, que destinaram recursos judiciais provenientes de indenização por dano moral coletivo.

Texto e foto Lays Millena Rocha