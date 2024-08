MPT-SE prestigia posse do juiz federal Tiago Brasileiro Franco no TRE

O magistrado Tiago Brasileiro Franco é o novo membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Ele foi empossado na classe de juiz federal na tarde desta terça-feira (20), no auditório da instituição. A solenidade foi iniciada com o juiz Hélio Mesquita, que, na saudação, destacou a trajetória jurídica de vinte e dois anos do novo membro.

Em seu discurso de posse, o juiz federal Tiago Brasileiro falou sobre a responsabilidade de integrar o TRE-SE. “Nessa casa, no Tribunal Regional Eleitoral, a missão é de aplicar o direito ao destino de um povo, deliberando a retidão sobre a escolha dos seus governantes e representantes legislativos. Aqui se decide a manifestação mais excelente de cidadania, o direito de um povo escolher quem lhe governará e lhe regerá. Estou certo de que será uma experiência profissional ímpar”, pontuou.

Participaram da solenidade procuradores da República, juízes federais e outras autoridades. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, foi uma delas, e afirmou que a posse do magistrado é um ganho para a sociedade sergipana. “Doutor Tiago é um grande magistrado federal, um colega sábio e experiente que, agora, vai levar a justiça de suas decisões ao Tribunal Regional Eleitoral. Com isso, ganha toda a sociedade sergipana, que tem a certeza de que aqui na Casa da Democracia que é o TRE há um valoroso magistrado para, juntamente com os demais integrantes da Corte, manter a ordem das eleições, das apurações e a lisura desse momento eleitoral festejado”, declarou.

Ao final da solenidade, o magistrado também recebeu os cumprimentos das diversas autoridades, amigos e familiares presentes.

Foto: Lays Millena Rocha

Ascom MPT-SE