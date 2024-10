MPT-SE recebe Menção Honrosa como parceiro do Cejusc-JT

Procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, recebeu a homenagem nesta terça-feira (8)

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) recebeu, nesta terça-feira (8), Menção Honrosa pela parceria junto ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT). A homenagem é um reconhecimento pelo apoio ao processo de conciliação para a solução de conflitos.

A solenidade aconteceu na sede do Cejusc-JT, em Aracaju, com a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, o desembargador José Augusto do Nascimento, o desembargador coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC) e do Cejusc de 2º Grau, Thenisson Dória, a desembargadora Rita de Cássia Oliveira, o juiz Henry Cavalcanti Macêdo, coordenador do Cejusc de 1º Grau, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 20ª Região (AMATRA XX), o juiz Carlos João de Góis Júnior, e a vice-presidente da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas (ASSAT/SE), a advogada Milka Leite do Espírito Santo.

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, agradeceu o reconhecimento à atuação do Ministério Público do Trabalho junto ao Cejusc. O presidente do TRT/SE, o desembargador José Augusto do Nascimento, parabenizou as instituições parceiras da iniciativa. “Estamos sempre abertos às boas práticas, a boas sugestões, de uma maneira transparente e acolhendo a todos que nos procuram. É uma grande honra para a presidência do Tribunal compartilhar essa premiação com quem realmente contribuiu com esse esforço coletivo”, disse o presidente.

O desembargador Thenisson Dória destacou a importância do momento. “Nós temos agora o resultado da 14ª Semana Nacional de Execução Trabalhista e resolvemos premiar instituições, empresas e advogados que obtiveram melhores resultados e que também são parceiros do Cejusc. Isso é de fundamental importância, porque é o reconhecimento do Tribunal em relação à atuação das instituições, de advogados, da sociedade, na solução efetiva do processo através da cultura da paz”, afirmou.

De acordo com o juiz Henry Cavalcanti, incentivar a conciliação é um papel interinstitucional, do qual o MPT-SE faz parte. “Essa cultura não é apenas uma atribuição do Cejusc. O MPT sempre tem sido parceiro nas audiências, de modo geral, nessas resoluções consensuais de conflitos. Difundir cultura de paz é uma responsabilidade de todos os atores sociais”, finalizou o magistrado.

Texto e Foto: Lays Millena Rocha