MPT-SE recebe visita do Procurador-Geral de Justiça do MPSE

Manoel Cabral Machado Neto agradeceu a parceria entre as instituições

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPSE), Manoel Cabral Machado Neto, visitou a sede do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). Na última sexta-feira (26) ele foi recebido pelo Procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, e pela Vice-procuradora-chefa, Clarisse Farias Malta.

Durante a visita, o Procurador-Geral agradeceu a parceria entre as instituições. “O Ministério Público do Trabalho em Sergipe tem a grandeza e um olhar de compartilhamento, de dedicação ao público. A reversão de valores através da atuação de vocês para atividades sociais de infância, juventude e outras causas fundamentais é admirável”, destacou.

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, enfatizou o estreitamento da parceria, já que as instituições têm pautas em comum, a exemplo do incentivo à aprendizagem profissional e proteção das crianças e adolescentes, além da ressocialização de egressos do sistema prisional. O MPSE também faz parte do Fundo de Recomposição de Danos Trabalhistas, aprovado em abril deste ano e que, afora, está em fase de abertura do CNPJ. “Com a participação dos Ministérios Públicos no Fundo de Recomposição, junto ao TRT20, teremos uma colaboração ainda maior para ampliar o alcance das reversões e garantir que esses recursos fiquem em Sergipe e beneficiem trabalhadores e trabalhadoras”, disse o procurador-chefe.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha