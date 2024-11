MPT-SE vai discutir temas com jovens, empresas e sindicatos

Como o jovem pode participar da atividade sindical? De que maneira essa atuação pode ser cada vez mais inclusiva e democrática? Essas são algumas perguntas que vão nortear dois eventos no Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE).

Na próxima quinta-feira, 21 de novembro, a instituição realiza o encontro com o tema “Sindicalismo e Juventude”, com a participação de grêmios estudantis e centros acadêmicos. “Dentro da perspectiva do projeto Sindicalismo e Juventude, desenvolvido pelo MPT, a ideia é mostrar aos estudantes de ensino médio e ensino superior que eles podem ser ponte nesse processo. Ou seja: o objetivo é que eles conheçam o que faz um sindicato e, ao mesmo tempo, apresentem suas demandas, que são muitas vezes reprimidas, para que a gente consiga alinhar o discurso sobre o que o sindicato faz e o que o jovem precisa”, explicou o procurador do Trabalho Ricardo Carneiro, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social (Conalis).

Sindicalismo, Diversidade e Atos Antissindicais

No dia 27 de novembro, será a vez de discutir o tema “Sindicalismo e Diversidade” e o combate a atos antissindicais com empresas, entidades patronais e sindicatos. Serão debatidas questões que envolvem a atividade sindical, de forma que esta seja cada vez mais ampla e democrática. O procurador Ricardo Carneiro também vai falar sobre a chamada PEC 6X1, que propõe o fim da jornada de seis dias de trabalho para um dia de descanso. “Esse é um tema que tem sido muito discutido ultimamente e une a juventude, que vai entrar no mercado de trabalho, e os sindicatos”, destacou o procurador Ricardo Carneiro.

Os eventos, gratuitos e abertos ao público, acontecem no auditório do MPT-SE, na avenida Desembargador Maynard, n. 72 – Bairro Cirurgia, Aracaju, a partir das 8h.

Eventos:

21/11/2024: 8h – Evento “Sindicalismo e Juventude”, com grêmios estudantis e centros acadêmicos

27/11/2024: 8h – Evento “Sindicalismo e Diversidade” e combate a atos antissindicais, com empresas, entidades patronais e sindicatos

Texto: Lays Millena Rocha