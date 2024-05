MRV anuncia novos gestores no estado de Sergipe

A MRV, empresa que faz parte do Grupo MRV&CO, anuncia mudanças em seu quadro de gestão em Sergipe. A novidade é a chegada de Leandro Pinho, que assume a gestão comercial, e Laila Ribeiro, a nova gerente de trade marketing.

Leandro Pinho é administrador de empresas, com MBA em Marketing Digital e Gestão de Negócios, com mais de 15 anos de experiência em gestão e liderança comercial em várias áreas do varejo nacional e inicia sua atuação no mercado imobiliário. “Chego para agregar em um time que já conquista excelentes resultados. Estamos em um momento de expansão e a expectativa é que 2024 seja um marco para a MRV em Sergipe”, afirma o executivo.

Publicitária, com MBA em Marketing em Experiência do Consumidor, Laila Ribeiro, assume a gerência de trade Marketing, implementando ações de relacionamento com os públicos e fortalecimento da marca. “O momento é de ampliação, por isso, vamos fortalecer nossa relação com os sergipanos e o mercado imobiliário”, explica a profissional que também já atuou no varejo de bebidas.

Por Renata Pais

Fonte MidiaNova assessoria