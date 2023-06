Mudanças no Ipesaúde aprovadas na Alese passam a valer a partir de julho. Veja os novos valores

O presidente do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), Cláudio Mitidieri, disse durante entrevista na manhã desta quarta-feira (14), sobre as mudanças e reajustes que entrarão em vigor no mês de Julho. Atualmente, o Ipes possui 116.164 beneficiários.

Os reajustes e mudanças foram aprovadas pelos deputados estaduais, a partir do projeto de lei do executivo. A contribuição de servidores e pensionistas do estado passa de 4% para 6% da remuneração.

Com as mudanças, o número de procedimentos inclusos na contribuição são limitados. Ultrapassados os limites estabelecidos, o beneficiário deverá realizar o pagamento de 20% do valor de cada procedimento, a título de coparticipação, em conformidade com as tabelas de valores adotadas pelo IPESAUDE, limitado ao valor de R$ 30 reais, e não incidirá sobre cirurgias e internamentos.

Além disso, não haverá cobrança de coparticipação para beneficiários classificados como doentes crônicos pela equipe de perícia do instituto.

O Ipesaúde também informou que, quando não houver material nacional similar, o tratamento será custeado pelo instituto, caso conste no rol de procedimentos.

