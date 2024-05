Mulher é presa tentando entrar com smartwatch em presídio

Policiais penais flagraram na manhã deste sábado (18), uma mulher que tentou entrar no Presídio Regional Manoel Barbosa de Souza (Premabas), localizado no município de Tobias Barreto, com um Smartwatch, ou seja, um relógio celular.

O material foi detectado durante a inspeção corporal utilizando o aparelho body scan.

O equipamento permite a comunicação com o ambiente externo, seja através de ligações ou mensagens enviadas por aplicativos instalados, o que é proibido no ambiente carcerário.

De acordo com a direção da unidade, a ação ocorreu no momento em que ela se apresentava para o dia de visita ao companheiro, que está sob custódia no local onde cumpre pena pelos crimes de roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

“Ao passar pelo scanner corporal, as equipes detectaram que um corpo estranho à anatomia do corpo da visitante. Ao ser indagada, ela confessou que estava de posse do dispositivo”, confirmou a direção.

Ante o exposto, ela foi encaminhada a Delegacia Regional de Tobias Barreto para a lavratura do flagrante e posterior adoção das medidas cabíveis.

Com informações da Sejuc