Mulheres em Conta: Delegada Katarina participa de debate e é homenageada no TCE

A manhã desta segunda-feira, 24, foi marcada pela realização da 2ª edição da roda de conversa “Mulheres que inspiram e transformam”, do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE). O evento contou com a participação da deputada federal Delegada Katarina, uma das convidadas a compor o dispositivo e ser homenageada.

Anfitriã da roda de conversa, a conselheira Susana Azevedo, presidente do TCE, destacou o papel de mulheres que romperam paradigmas e que hoje são referência na transformação da sociedade, ressaltando que “competência não tem gênero”.

“O caminho rumo à equidade tem sido desafiador, nas cada passo que damos nos aproxima da sociedade que queremos construir. Que este evento e a publicação lançada hoje sirvam de exemplos para o caminho da equidade. A presença das mulheres no poder não é uma concessão, é um direito”, salientou.

De acordo com Susana, Sergipe vive um momento ímpar, com mulheres ocupando espaços de poder e decisão. Uma dessas mulheres é a deputada federal Delegada Katarina, eleita após anos sem uma representante feminina sergipana na Câmara.

A parlamentar falou sobre a importância de ter mulheres em espaços de decisão e parabenizou a iniciativa do TCE ao convidar mais de 100 mulheres para serem homenageadas e também escrever um livro sobre elas.

“Todas nós temos nossas diversidades, com vários recortes, como as indígenas, as quilombolas, as que são mães, as mulheres com deficiência. E não é fácil para nenhuma de nós. Por isso, lá na Câmara, temos que atuar para que todos esses recortes possam ter representação”, pontuou a deputada.

Segundo a Delegada Katarina, um dos temas que devem ser enfrentados este ano na Casa Legislativa é a reforma política. “Precisamos avançar nessa discussão, precisamos garantir cadeiras cativas nos espaços de poder”, destacou.

Outro tema que deve ser pautado, de acordo com a deputada, é a violência política de gênero. “Dempre nos atacam no pessoal, não no profissional. Temos que lutar por mais mulheres na política e nos espaços de decisão, pois enquanto não tivermos mulheres nos tribunais, nos conselhos, na política, nosso país não será verdadeiramente democrático”, reforçou.

Publicação

Durante o encontro, também foi lançado o livro “Mulheres nos espaços de poder em Sergipe”,

escrito pelos jornalistas Acácia Trindade, Kátia Paim, Sacuntala Guimarães, Carlos França e Igor Salmeron.

A publicação se configura como um resgate inédito de biografias femininas no estado e reúne as histórias de 174 mulheres que se destacaram em Sergipe, ocupando espaços de poder e decisão e abrindo portas para as próximas gerações.

Texto e foto Tanuza Oliveira