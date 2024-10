MULHERES NA DISPUTA: EMÍLIA E YANDRA AVANÇAM PARA O SEGUNDO TURNO COM DESTAQUE NAS REDES SOCIAIS

A eleição municipal de Aracaju em 2024 já se consolidou como uma das mais marcantes da história, com a forte presença feminina na disputa pela Prefeitura. Entre as candidatas que se destacam rumo ao segundo turno estão a vereadora Emília Corrêa (PL) e a deputada federal Yandra Moura (União), ambas com trajetórias políticas sólidas.

No entanto, ao se analisar o engajamento digital, Yandra está liderando com um crescimento em suas redes sociais, conquistando cada vez mais eleitores, especialmente entre o público jovem.

De acordo com dados fornecidos pela plataforma META, entre 1º de setembro e 1º de outubro, Yandra Moura teve o maior crescimento absoluto no número de seguidores no Instagram, ganhando 11.993 novos seguidores, com uma média de 399,76 seguidores por dia. Esse número coloca Yandra na liderança do engajamento digital entre os principais candidatos. Em contraste, Emília Corrêa, embora ainda tenha mais seguidores totais, apresentou um crescimento de 7.719 seguidores no mesmo período, com uma média de 257,3 por dia.

Além do crescimento nas redes, Yandra Moura se destaca pela estratégia de comunicação direta e acessível, especialmente nas plataformas digitais. Suas propostas são claras e bem explicadas, e ela tem utilizado as redes sociais para ouvir as demandas da população e compartilhar suas ações de campanha de forma simples e eficaz.

Por outro lado, a campanha digital de Emília Corrêa tem enfrentado dificuldades para manter o mesmo nível de engajamento. Embora seja uma vereadora experiente, sua comunicação nas redes tem sido considerada repetitiva e pouco atrativa para o público mais dinâmico. A falta de inovação e a dificuldade em se conectar com os eleitores através das plataformas digitais, refletiu no menor crescimento em comparação com Yandra. Com textos longos e menos adaptados ao formato digital, Emília parece ter perdido espaço nas redes.

Outras candidatas, como Candisse Carvalho (PT) e Danielle Garcia (MDB), também apresentam crescimento nas redes, mas em patamares inferiores aos de Yandra Moura. Candisse, por exemplo, ganhou 5.055 seguidores, e Danielle obteve 4.722 novos seguidores no mesmo período. O candidato Luiz Roberto (PDT) teve um crescimento mais modesto, com 3.954 novos seguidores, se consolidando como o candidato com o menor engajamento digital entre os concorrentes.