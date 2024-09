Mulheres promovem evento ‘Dani e elas’ e reforçam que querem Danielle prefeita

Um grande encontro com mulheres foi realizado na quarta-feira, 25, pela candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB), no bairro Bugio. Durante o evento, intitulado ‘Dani e Elas’, Danielle apresentou suas propostas de gestão da cidade baseada em princípios como a diversidade, a intersetorialidade e o cuidado com as pessoas, em especial, a promoção de políticas para as mulheres.

“Estou muito feliz e grata por receber o apoio de tantas mulheres incríveis. Nosso compromisso é com a vida de todas as mulheres, garantindo dignidade, cidadania, protagonismo e emancipação, assim como venho fazendo ao longo de toda a minha trajetória de luta, na polícia, na política e na gestão estadual. Sei que vocês confiam em nosso projeto para Aracaju e vão votar no 15”, afirmou a delegada.

Durante o encontro, Danielle recebeu o apoio das mulheres que acreditam na sua coragem para fazer o melhor pela cidade, sem esquecer das pessoas que vivem nela. “Você vai nos representar e vai nos apoiar, porque sei que tudo que você fez na secretaria foi com muito amor. Essa é a Dani que eu conheço, é a Dani que você conhece, essa é a Dani que nós merecemos ter como prefeita de Aracaju”, enfatizou uma das apoiadoras.

“Eu respondi a pesquisa que ligaram pra mim. Quando perguntaram quem é a sua candidata, eu respondi que é a delegada. Depois eles me passaram o nome de um monte de candidato e eu confirmei que é a delegada Daniele, porque agora chegou a oportunidade, é a vez dessa mulher maravilhosa. Ela vai ser a nossa prefeita, a nossa representante lá. Nós temos que dar uma oportunidade para essa mulher”, salientou outra apoiadora.

Danielle tem um plano de governo baseado em 4 Eixos Estratégicos envolvendo as diversas áreas da vida na cidade, com um olhar especial para as pautas das mulheres. Ela propõe a construção de ações intersetoriais, transversais e articuladas para garantir mais políticas públicas, em especial no tocante ao combate à violência e proteção da mulher, estímulo à capacitação profissional, inclusão no mercado de trabalho e empreendedorismo feminino, além de manter o diálogo constante as mulheres aracajuanas.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia