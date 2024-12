Solenidade: mulheres são homenageadas com Títulos de Cidadania Sergipana

Na tarde desta segunda-feira (9) os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) concederam Títulos de Cidadania Sergipana para cinco mulheres homenageadas. A honraria é entregue para pessoas naturais de outras localidades, mas que prestam serviços de relevância para o estado de Sergipe.

A Sessão Especial ocorreu no Plenário Pedro Barreto de Andrade e foi conduzida pela deputada estadual Maisa Mitidieri (PSD). Já a autoria de concessão da honraria é deputado estadual Dr Samuel Carvalho (Cidadania).

Na oportunidade, o parlamentar destacou os relevantes serviços prestados pelas homenageadas, que a partir de hoje são, de fato e de direito, sergipanas. “São cinco mulheres que tem serviços prestados para a comunidade do estado de Sergipe. Elas têm experiência e trabalho diferenciado em todas atividades que elas desenvolvem. Por isso, eu estou muito feliz em ter sido o autor destes Projetos de Resoluções e agradecer aos deputados pela aprovação deles”, destacou o deputado Dr Samuel Carvalho.

Rosana Boaventura

Nascida em agosto de 1981, em Feira de Santana (BA). Ela possui formação em Gestão de Recursos Humanos, MBA em Coaching, pós-graduação em Planejamento Estratégico e Gestão empresarial, Pós-Graduação em Engenharia de Produção e diversas capacitações voltadas para Habilidade de Comunicação e Oratória.

Rosana veio para Sergipe em 2015, para atuar na fábrica Yazaki, em Nossa Senhora do Socorro. Ela é a responsável pela operação total da Planta do estado, com 800 funcionários. Sendo Report direto ao Vice-Presidente de Operações da multinacional.“ É uma grata surpresa e uma honra. O Título de Cidadania Sergipana é a representação maior de acolhimento do estado com a gente”, ressaltou a homenageada Rosana Boa Ventura

Valdice Sanchez Rabechi

Valdice Sanchez Rabechi, nasceu em Campina da Lagoa (PR). Formada em Administração, pós-graduada em Gestão de Produção, e pós-graduanda em Gestão de Qualidade e Comportamento Humano.

Sua formação como administradora e sua experiência técnica a levou a ocupar o cargo de gestão, por muitos anos, em uma grande empresa de Sergipe, cargo que ocupou até 2019. No mesmo ano, surgiu a oportunidade de abrir a sua empresa, no ramo de confecções, com algumas parcerias. A empresa está instalada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, emprega 190 colaboradores diretos, sendo que deste total, 90% são mulheres.

“Moro em Sergipe há 20 anos. Fui pega de surpresa com a indicação. Me sinto feliz e honrada. Eu recebi a notícia com muita emoção. É um reconhecimento do meu trabalho aqui em Sergipe”, declarou a homenageada Valdice Sanchez.

Camila Argôlo

Camila Argôlo Godinho é natural de São Paulo (SP). Ela é formada em Administração pela Universidade de Salvador (UNIFACS), especializou-se em Governança e Inovação Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Liderança para Solução de Desafios Complexos pela Universidade de Columbia e em Segurança Climática pela Lead International. Com mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos para a promoção do desenvolvimento socioambiental, Camila já atuou em organizações públicas e privada.

Em Sergipe, atuou como chefe de gabinete do Senador Alessandro Vieira (fev/2019 a jun/2024) e desde 2023 atua como colaboradora eventual do Governo do Estado de Sergipe. Atuou como Secretária de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) e atualmente exerce o cargo de Secretária-executiva da SPM.

“É uma honra muito grande trabalhando em Sergipe e atuando em defesa da sociedade sergipana, em especial ao público feminino, poder receber este presente. Quem chega em Sergipe se sente acolhido e fica apaixonado por essa terra. Por isso, eu estou muito feliz com o reconhecimento”, disse a homenageada Camila Argôlo

Denize Santos de Moura

Denize Santos de Morais é natural do Rio de Janeiro. Mudou-se para Sergipe no ano de 1988. Ela concluiu o curso de Pedagogia, assumiu a gestão da Escola Municipal Major João Teles, na Palestina de Fora, onde serviu por seis anos (de 2005 a 2011), e da Escola Municipal Diva Maria Correa, no Conjunto Fernando Collor.

Em 2015 foi docente na Escola Municipal Professora Maria Vitoria Costa Almeida. Em 2016 voltou à direção da Escola Municipal Diva Maria Corrêa, permanecendo até os dias atuais, totalizando 17 anos de Gestão no Município.

“Eu estou muito feliz por 30 anos depois poder voltar e falar na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe. A causa estudantil é muito forte. Aqui ganhamos o direito a meia-entrada e ao passe estudantil. Tenho orgulho de ter feito parte disso. Esses direitos fazem parte da rotina dos estudantes até hoje. A honraria me deixa muito feliz e satisfeita, pois o meu coração sempre foi sergipano”, enfatizou Denize Santos de Moura

Lucicleide Santos

Lucileide Santos é natural de Salvador(BA), possui graduação em Fonoaudiologia pela Faculdade Adventista Paranaense (2007). Ela é pós graduada em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família pela Universidade Internacional do Paraná – Uninter (2015) e pós graduada em Fonoaudiologia Forense pela Universidade Estácio de Sá (2020).

Com vasta experiência nas áreas de saúde coletiva, voz, motricidade orofacial e disfagia em atuação clínica e profissional, nossa homenageada está a serviço da comunidade sergipana desde 2010.“ Para mim é uma honra imensa. Recebi o convite com surpresa. Faço um trabalho há 14 anos. Ser homenageada pelo meu trabalho, justamente no dia do fonaudialógo, fortalece, ainda mais a minha missão aqui em Sergipe”, enfatizou a homenageada Lucileide Santos.

Presenças

Também estiveram presente na Sessão Especial para concessão dos Títulos de Cidadania Sergipana o senador da República Alessandro Vieira (MDB), a secretária de Estado de Políticas para Mulheres Danielle Garcia, e a suplente de parlamentar Kitty Lima, amigos e familiares das homenageadas.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos